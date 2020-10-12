Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Наживо церемонію транслювали на сторінці Офісу президента у Facebook. Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

На початку пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Дуда оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Зеленський зустрівся із президентом Польщі Дудою ОП

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини в закритому від ЗМІ форматі.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці

Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-польських двосторонніх документів та спільна пресконференція президентів.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в неділю, 11 жовтня, почав свій візит в Україну. Під час відвідування польського військового кладовища в селищі Биківня він підкреслив, що підтримує Україну перед агресією Росії.

Як писав OBOZREVATEL, у липні Дуду переобрали на посаду президента Польщі. Незабаром у МЗС держави повідомили, що Дуда прибуде до Києва.

У вересні у Дуди відбулася телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.