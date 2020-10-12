Зеленський зустрівся із президентом Польщі Дудою

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Наживо церемонію транслювали на сторінці Офісу президента у Facebook. Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

На початку пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Дуда оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини в закритому від ЗМІ форматі.

Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-польських двосторонніх документів та спільна пресконференція президентів.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в неділю, 11 жовтня, почав свій візит в Україну. Під час відвідування польського військового кладовища в селищі Биківня він підкреслив, що підтримує Україну перед агресією Росії.

Як писав OBOZREVATEL, у липні Дуду переобрали на посаду президента Польщі. Незабаром у МЗС держави повідомили, що Дуда прибуде до Києва.

У вересні у Дуди відбулася телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.