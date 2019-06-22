Зеленський зустрінеться з Трампом: в США обговорили підготовку

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, який зараз виконує обов'язки керівника відомства, відвідав США і обговорив деталі майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Зустрівся Іван Баканов з помічницею президента США з питань Європи Фіоною Гіл.

"Україна розраховує на безперервний і більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США". - цитує слова керівника СБУ прес-служба відомства.

Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтона Президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення Президента США Дональда Трампа. У цьому контексті Іван Баканов довів до американської сторони ряд стратегічних послань Зеленського.

Зокрема, під час зустрічі із заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави. Також Іван Баканов зазначив відданість нової команди в Києві курсу політичних та економічних реформ, які наближують Україну до найкращих європейських стандартів.

"Сторони приділили особливу увагу розвитку співробітництва у військово-технічній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості послідовної підтримки з боку Конгресу США євроатлантичного курсу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день проведення другого туру президентських виборів президент США Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського і передав послання щодо майбутньої співпраці.

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