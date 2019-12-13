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13 грудня • оновлено в 23:43
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Зеленський зустрінеться з Путіним, коли виконає "домашнє завдання": Пристайко назвав терміни

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Нова зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним в "нормандському форматі" може відбутися в квітні.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі каналу "Інтер". Він зазначив, що Україні потрібно виконати ряд важливих рішень в законодавчій площині, щоб посилити позицію на переговорах.

"Нам необхідно зробити певну домашню роботу, яку ми і так збиралися зробити: узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей, і це чотири закони, про які говорив президент. Це і питання амністії, і питання проведення виборів, і питання особливого статусу", – сказав Пристайко.

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

колаж

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський під час "нормандського саміту" в Парижі домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі. Сторони обговорять це питання 18 грудня на переговорах ТКГ в Мінську. Також планується обмін полоненими і припинення вогню.

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Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
о как, теперь х...ло задает Украине "домашнее задание"? Готовьтесь, 73 прОцента, скоро карле ноги целовать будете, а может что и похуже!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Новая встреча президента Украины Зеленскогоо с. Путиным в "нормандском формате" может состояться в апреле. .... но Украине нужно выполнить ряд важных решений в законодательной плоскости, " Я помню как порося звонило Меркель и жаловалось, что Путин уже три года не хочет с ним разговаривать и даже трубку не берёт! Так что "будет -не будет" это точнее на ромашке погадать!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что бы приехал с дневником. Путин будет спрашивать строго.
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