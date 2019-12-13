Зеленський зустрінеться з Путіним, коли виконає "домашнє завдання": Пристайко назвав терміни

Нова зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним в "нормандському форматі" може відбутися в квітні.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі каналу "Інтер". Він зазначив, що Україні потрібно виконати ряд важливих рішень в законодавчій площині, щоб посилити позицію на переговорах.

"Нам необхідно зробити певну домашню роботу, яку ми і так збиралися зробити: узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей, і це чотири закони, про які говорив президент. Це і питання амністії, і питання проведення виборів, і питання особливого статусу", – сказав Пристайко.

Зеленський і Путін колаж

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський під час "нормандського саміту" в Парижі домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі. Сторони обговорять це питання 18 грудня на переговорах ТКГ в Мінську. Також планується обмін полоненими і припинення вогню.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал