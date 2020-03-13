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14 березня • оновлено в 01:37
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Зеленський зухвало відповів на протести під Офісом президента

5.4т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться протестів, які періодично проходять під його Офісом на Банковій.

Про це він заявив увечері в п'ятницю, 13 березня, у відеозверненні з приводу загрози поширення коронавірусу в країні.

"Хочу відповісти окремим політикам. Якби ми боялися думки суспільства, боялися мітингів – ми б не відкривали вулицю Банкову", – заявив президент.

"Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я українців. Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність у цілому піде на спад – і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Проти цього навіть виступила група нардепів від "Слуги народу".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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. Талисман
. Талисман
Підгоріло у криси.
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