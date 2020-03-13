Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться протестів, які періодично проходять під його Офісом на Банковій.

Про це він заявив увечері в п'ятницю, 13 березня, у відеозверненні з приводу загрози поширення коронавірусу в країні.

"Хочу відповісти окремим політикам. Якби ми боялися думки суспільства, боялися мітингів – ми б не відкривали вулицю Банкову", – заявив президент.

"Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я українців. Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність у цілому піде на спад – і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Проти цього навіть виступила група нардепів від "Слуги народу".

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