ЗМІ дізналися, ким Зеленський призначить Саакашвілі: з'явилося уточнення
У середу, 6 травня, президент України Володимир Зеленський може призначити колишнього главу Грузії Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради з реформ, яку очолює сам.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За його даними, президент розширить повноваження ексочільника Одеської ОДА – він нібито отримає право брати участь у засіданнях Кабінету міністрів.
Пізніше сам Саакашвілі підтвердив своє призначення до Національної ради реформ. Водночас заперечив, що йдеться про посаду секретаря.
"Тобто Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, який Саакашвілі зможе модерувати, ну і необмежені тепер можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах. Так, статус віцепрем'єра, який Саакашвілі відмовилися давати депутати, більш вагомий, але доступ до інформаційного простору забезпечений прекрасний", – зазначив Бутусов.
Журналіст звернув увагу, що Зеленський нібито ухвалив рішення про призначення попри потужну інформаційну атаку російської пропаганди.
"Це важливий сигнал – призначити на посаду, нехай і символічну, особистого ворога Путіна. З точки зору дипломатії – це знаковий хід", – додав Бутусов, акцентувавши, що вироки судів Грузії були проігноровані.
"За даними джерел, близьких до Саакашвілі, він не планує на початку будь-яких різких політичних рухів, конфліктів. Його завдання – визначити свій порядок денний. Глобально це будуть теми, пов'язані з дерегуляцією", – резюмував журналіст.
Нагадаємо, Нацрада реформ була створена в 2014 році п'ятим президентом України Петром Порошенко. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячене змінам у сфері валютного регулювання. В цілому з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу Саакашвілі націлювався на посаду віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.
Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру. В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці пости президент може призначати без схвалення парламенту.