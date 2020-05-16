Зеленський зняв санкції з внучки Муссоліні: вона висловилася про зв'язок з Україною

Алессандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, яку напередодні президент України Володимир Зеленський виключив із санкційного списку, заявила, що таке рішення нібито є початком "встановлення правди".

Про це вона повідомила у відповіді на запит видання "Радіо Свобода". Муссоліні розповіла, що жодного разу не була в Україні та начебто не брала участі у будь-якій політичній чи суспільній події у країні.

"Окрім того, ні за яких обставин – ні прямо, ні опосередковано – я не мала можливості висловити будь-які оціночні судження щодо політичної ситуації в Україні. Я також ніколи не мала прямих чи опосередкованих контактів із політиками або з представниками місцевої влади", – написала вона.

Алессандра Муссоліні

Муссоліні також наголосила, що свого часу вважала санкції проти неї безпідставними.

"І сьогодні беру до уваги факт їх скасування, що сприяє відновленню правди", – наголосила Муссоліні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 14 травня, яке знімає санкції з низки фізичних осіб, пов'язаних із "виборами" в ОРДЛО.

Серед них і Алессандра Муссоліні, яка потрапила під українські санкції у березні 2019 року, оскільки була іноземним спостерігачем за так званими "виборами" в ОРДЛО.