Зеленський зняв міні-фільм про поїздку на Хмельниччину. Відео

Президент України Володимир Зеленський опублікував 20-хвилинний ролик про свій робочий візит до Хмельницької області.

Відео були опубліковані в соціальних мережах Офісу президента і самого Зеленського ввечері в п'ятницю, 5 червня.

"Хмельниччино, спасибі за теплий і позитивний прийом! За два дні нам вдалося вирішити безліч питань і провести важливі переговори, які допоможуть вашому краю ще швидше досягти позитивних змін", – написав він.

Відзначимо, в ході візиту Зеленський, зокрема, ознайомився з процесом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, який здійснюється в рамках програми "Велике будівництво".

Також він проінспектував роботу і оснащення лабораторії мікробіологічних досліджень і обговорив питання доплат медикам, які працюють з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 3 червня під час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе. Пізніше гарант погодився сплатити штраф за порушення карантину в кафе Хмельницького.