Зеленський знову провів масові звільнення: хто потрапив під удар

У понеділок, 24 червня, президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Гундича, Олексія Муляренка і Олександра Вельбівця з посад глав Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази від 24 червня опубліковано на офіційному сайті глави держави. Всі чиновники звільнені з формулюванням "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

Згідно з новими указами Зеленського, тимчасово виконуючим обов'язки голови Черкаської ОДА призначений Тарас Висоцький, Житомирської ОДА – Ярослав Лагута, Рівненської ОДА – Ігор Тимошенко.

Також президент звільнив Олександра Шмитька з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в АРК.

"Звільнити Шмитька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", – йдеться в указі №424/2019.

Шмитько був призначений на цю посаду в червні 2018 року п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Володимир Зеленський

Крім того, Зеленський указом №431/2019 призначив Гео Лероса радником президента України (поза штатом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій та начальників управлінь СБУ в п'яти областях.

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