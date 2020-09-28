Зеленський змінив склад Нацради з антикорупції: Холодницького вивели

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Своїм указом №411/2020 від 28 вересня 2020 року до складу ради введений перший заступник керівника САП Максим Грищук і заступник керівника ОПУ Олег Татаров.

Тим же документом Зеленський вивів зі складу Нацради ексглаву САП Назара Холодницького та колишнього в.о. глави Держмитної служби Ігоря Муратова.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський раніше включав до Національної ради з питань антикорупційної політики главу Митної служби Максима Нефьодова і в.о. глави СБУ Івана Баканова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Національної ради з питань антикорупційної політики.