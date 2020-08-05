Зеленський змінив главу військової розвідки: хто зайняв місце Бурби

Юрій Сергієнко Політика 20:31, 5.08.2020 Оновлено: 20:56, 5.08.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Відповідний указ №308/2020 оприлюднений на сайті глави держави. Іншим документом №307/2020 президент звільнив з цієї посади Василя Бурбу.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в указі від 5 серпня.

В Офісі президента пояснили, що зміна начальника ГУР пов'язана з "необхідністю переформатування і інтенсифікації роботи, пошуком і впровадженням сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань".

При цьому наголошується, що Василь Бурба проявив "високу ефективність, професіоналізм і зробив чималий внесок у поліпшення безпекової ситуації в Україні".

Зеленський призначив Кирила Буданова главою ГУР
Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади глави ГУР

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський на початку червня призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Британський прем'єр приховує, що Росія допомогла йому виграти референдум про вихід з ЄС?

У Кропивницькому чоловік звинуватив ЗСУ у "війні проти українців", але перепросив після візиту ветеранів. Відео

Причиною вибуху в Бейруті став небезпечний вантаж із корабля росіянина – ЗМІ

Зеленський посмертно нагородив убитих терористами медиків та воїнів ЗСУ

Армія США показала удар потужною гіперзвуковою ракетою C-HGB. Відео