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Зеленський змінив главу військової розвідки: хто зайняв місце Бурби

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
1,2 т.
Зеленський змінив главу військової розвідки

Зеленський змінив главу військової розвідки.

Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Відповідний указ №308/2020 оприлюднений на сайті глави держави. Іншим документом №307/2020 президент звільнив з цієї посади Василя Бурбу.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в указі від 5 серпня.

В Офісі президента пояснили, що зміна начальника ГУР пов'язана з "необхідністю переформатування і інтенсифікації роботи, пошуком і впровадженням сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань".

При цьому наголошується, що Василь Бурба проявив "високу ефективність, професіоналізм і зробив чималий внесок у поліпшення безпекової ситуації в Україні".

Зеленський призначив Кирила Буданова главою ГУР

Зеленський призначив Кирила Буданова главою ГУР

Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади глави ГУР

Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади глави ГУР

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський на початку червня призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України.

УкраїнаОфіс президента Міністерство оборони УкраїниГоловне управління розвідкиВолодимир Зеленський
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