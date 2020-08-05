Зеленський змінив главу військової розвідки: хто зайняв місце Бурби

Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Відповідний указ №308/2020 оприлюднений на сайті глави держави. Іншим документом №307/2020 президент звільнив з цієї посади Василя Бурбу.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в указі від 5 серпня.

В Офісі президента пояснили, що зміна начальника ГУР пов'язана з "необхідністю переформатування і інтенсифікації роботи, пошуком і впровадженням сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань".

При цьому наголошується, що Василь Бурба проявив "високу ефективність, професіоналізм і зробив чималий внесок у поліпшення безпекової ситуації в Україні".

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