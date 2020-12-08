Зеленський змінив главу ОДА на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова.

Відповідний указ №555/2020 опублікований на сайті глави держави. Іншим указом (№554/2020) з посади голови Закарпатської ОДА звільнений Олексій Петров.

Зеленський особисто вручив службове посвідчення Полоскову в Офісі президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він побажав новому керівнику облдержадміністрації "результативної роботи на благо регіону".

52-річний Анатолій Полосков раніше ніколи не працював у державних структурах. На Закарпатті проживає близько 30 років.

У 1997 році він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах в банківському секторі і займався підприємництвом у сфері виноробства. З 2011 року був директором виноробної компанії "Шато Чізай".

Раніше Полосков назвав своїм пріоритетним завданням на новій посаді боротьбу з коронавірусом. Він зауважив, що лише 40% ліжок у лікарнях Закарпаття забезпечені киснем. Також голова ОДА займатиметься розбудовою доріг у регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Петров перебував на цій посаді протягом 6 місяців. 7 грудня його було обрано головою Закарпатської обласної ради.