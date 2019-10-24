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24 жовтня • оновлено в 07:31
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Зеленський злякався: Трамп пішов на нахабну витівку до інавгурації президента України

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Глава США Дональд Трамп намагався тиснути на переможця президентських перегонів Володимира Зеленського ще до його вступу на посаду.

Про це повідомляє Associated Press. Згідно з даними видання, ще за два місяці до телефонної розмови Зеленського з Трампом на нього намагалися чинити тиск в зв'язку з розслідуванням стосовно Джо Байдена.

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Джерела агентства стверджують, що за два тижні до інавгурації Зеленський збирав нараду, щоб обговорити, що робити з вимогами Трампа. Переговори тривали три години, а Зеленський нібито був стурбований тим, що буде втягнутий в американські вибори.

Видання зазначає, що Трамп повідомив Зеленському про свою вимогу під час телефонної розмови в кінці квітня. У той же час в Білому домі заявили, що глави держав обговорювали проведення реформ в Україні.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

  • Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хілларі Клінтон, заявивши, що президент зрадив США.

  • Яка ймовірність зняття Трампа з поста президента США і як скандал відіб'ється на Україні – читайте в нашому матеріалі.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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