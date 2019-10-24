Зеленський злякався: Трамп пішов на нахабну витівку до інавгурації президента України

Глава США Дональд Трамп намагався тиснути на переможця президентських перегонів Володимира Зеленського ще до його вступу на посаду.

Про це повідомляє Associated Press. Згідно з даними видання, ще за два місяці до телефонної розмови Зеленського з Трампом на нього намагалися чинити тиск в зв'язку з розслідуванням стосовно Джо Байдена.

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Джерела агентства стверджують, що за два тижні до інавгурації Зеленський збирав нараду, щоб обговорити, що робити з вимогами Трампа. Переговори тривали три години, а Зеленський нібито був стурбований тим, що буде втягнутий в американські вибори.

Видання зазначає, що Трамп повідомив Зеленському про свою вимогу під час телефонної розмови в кінці квітня. У той же час в Білому домі заявили, що глави держав обговорювали проведення реформ в Україні.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хілларі Клінтон, заявивши, що президент зрадив США.

Яка ймовірність зняття Трампа з поста президента США і як скандал відіб'ється на Україні – читайте в нашому матеріалі.

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