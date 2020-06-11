Зеленський зізнався, які СМС йому пише Коломойський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримує СМС від бізнесмена Ігоря Коломойського, де той вказує, на що звернути увагу.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю "Українській правді". При цьому він зазначив, що таке відбувається не часто.
"Іноді буває. Він мені може написати смску: "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами". Ну, такий він є. Він не згоден з одним, з другим, з третім", – розповів гарант.
Зеленський додав, що Коломойський для нього "впливова людина холеричного складу".
"В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, один без одного не можуть жити. Причому, на жаль, мені здається, це в кожній країні", – сказав президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Bloomberg писав, що прихід Володимира Зеленського до влади зробив Ігоря Коломойського слабкішим.