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11 червня • оновлено в 14:23
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Зеленський зізнався, які СМС йому пише Коломойський

1.9т
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Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримує СМС від бізнесмена Ігоря Коломойського, де той вказує, на що звернути увагу.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю "Українській правді". При цьому він зазначив, що таке відбувається не часто.

"Іноді буває. Він мені може написати смску: "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами". Ну, такий він є. Він не згоден з одним, з другим, з третім", – розповів гарант.

Коломойський і Зеленський

Коломойський і Зеленський

Зеленський додав, що Коломойський для нього "впливова людина холеричного складу".

"В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, один без одного не можуть жити. Причому, на жаль, мені здається, це в кожній країні", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Bloomberg писав, що прихід Володимира Зеленського до влади зробив Ігоря Коломойського слабкішим.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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