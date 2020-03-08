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8 березня • оновлено в 15:59
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Зеленський зізнався, як насправді пройшла розмова з Путіним у Парижі

11.6т
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Президент України Володимир Зеленський розповів про свої переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Парижі в "нормандському форматі".

В інтерв'ю The Guardian, яке цитує прес-служба президента України, Зеленський зізнався, що домовлятися з Путіним "дуже складно".

"Як би там не було, ми повернули 111 людей з вересня. Я не кажу, що ми зробили прорив. Але. Три роки не було Нормандського формату. Ситуація була заморожена абсолютно. Через три роки ми домоглися зустрічі - зараз повернули 111 людей", - підкреслив глава держави.

"Ми сіли за стіл переговорів. Знаєте, кажуть: "йде як по маслу"? Але тут "масла" взагалі немає. Все йде жорстко, важко, з серйозними шорсткостями. Але воно рухається вперед. Коли ти бачиш, що руху вперед немає, тоді потрібно обирати іншу стратегію", - заявив він.

На питання, чи вірить сам Путін у свої твердження про "українських радикалів", або для нього це лише цинічний розрахунок, президент України відповів: "Я думаю, він людина з головою. Тому коли він говорить про радикалів - це або нав'язана йому кимось інформація, в яку він вже сам повірив, або це його стратегія, як вести переговори. Ось і все".

"Путін - людина з головою!" Зеленський зізнався, як пройшла розмова

rbc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці квітня може відбутися ще одна зустріч у "нормандському форматі".

Водночас, Зеленський пригрозив вийти з "мінського процесу", якщо глава РФ Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
яне понял, типа радикалов на Украине нет? ))) писец, смешные вы... убивают людей, сжигают заживо, насилуют, мародерят и третируют... а радикалов нет... за это мы вас и уничтожим...
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Petrova Anula
Petrova Anula
То, что Путин умнейший это давно даже Запад понял. Вот BBC о Путине:"каждый раз Путин предпочитает держать интригу до последнего.Многие эксперты сходятся во мнении, что привычку скрывать истинные намерения Путин приобрел еще в высшей школе КГБ."
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Там в заголовке не дописали путин,он человек с головой НЕ ДРУЖИТ)))))))
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