Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Андрій Богдан позбувся посади голови Офісу президента, бо не впорався з поставленими завданнями.

Своєю позицією щодо кадрової політики лідер поділився в коментарі BBC News Україна.

"Посади – не бонус і не нагорода, це, перш за все, відповідальність. Незамінних немає, незважаючи на те, що вони є друзями, знайомими, мали заслуги під час президентської кампанії. Незмінність курсу ми поєднуємо з можливістю швидкої заміни кадрів", – заявив президент.

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"Ті, хто не впоралися, можуть піти у відставку за пів року, три місяці або навіть місяць – незалежно від посади і минулих заслуг", – додав президент, мабуть, натякаючи і на Іллю Ємця, який затримався на посаді міністра охорони здоров'я менше місяця.

Зеленський зазначив, що вважає кожного в своїй команді фахівцем. "А інші просто повинні швидко вчитися, в турборежимі. Або йти, якщо їм стало важко. За рік ми почистили кадри, ми залишили кращих, набралися досвіду і тепер ще впевненіше зустрічаємо виклики. Для того і потрібна команда", – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

ЗМІ заявили, що Богдан позбувся посади через свої інтриги проти лідера.