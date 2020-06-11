Президент України Володимир Зеленський завив, що експрем’єр-міністр Олексій Гончарук, як і більшість інших молодих, не так давно призначених на свої посади урядовців, певною мірою був популістом і надто залежав від соцмереж.

За його словами, спершу вони ховалися від медіа, а потім просто почали загравати перед аудиторією. Як розповів глава держави в інтерв’ю "УП", саме це, а потім і оприлюднені "плівки", стали поштовхом до відставки прем’єра, який не зміг влитися в команду.

"Це неправильно. Тому що в країні живуть різні люди, і не тільки користувачі Facebook. Вони загравали з ними: ой, як на них подивилися, скільки у них лайків, почалася вся ця історія", – зауважив він.

Зеленський і Гончарук

Президент підкреслив, що попереджав прем’єра: міністри мають працювати, тож їм заборонено упродовж робочого дня користуватися соціальними мережами. Одні це зрозуміли, а інші ні: "реформи робили так, щоби у Facebook сказали їм "Клас", а що відбувається на вулицях – нікого не цікавить".

"Хоча я нормально до Олексія ставлюся. Ми казали йому: "Ти повинен бути міцнішим. Не бійся людей, говори з ними, іди на ефіри. Але роби те, що повинен. Ти не можеш збільшувати тарифи людям не через те, що це популізм. Будеш збільшувати, коли піднімеш їм мінімалку. Хоч трішки зроби щось, якісь реформи, а потім поговоримо про тариф", – переповів розмову з Гончаруком Зеленський.

Згодом, додав він, з’явилися скандальні аудіозаписи. І ця ситуація була неприємна для нього особисто, бо він вважав, що у нього з прем’єром спільна державницька позиція.

Зеленський і Гончарук 5.ua

"Не він команда з Нацбанком, а я команда з прем’єр-міністром. Не він команда з Facebook, а я команда з прем’єр-міністром. І ми з ним розмовляємо з суспільством, із Fаcebook, із Нацбанком, охороняємо державу Україна. А не він мені каже одне, а там щось відбувається інше", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що ситуація зі зливом "плівок Гончарука" була неприпустимою. Він запевнив, що досі не розуміє, хто записував розмови, але сподівається, що СБУ доведе розслідування справи до кінця, оскільки "писати прем’єр-міністра – це неправильно".

"Довіра суспільства була підірвана до прем’єра, і у депутатів був мільйон до нього питань. Тому я йому чесно сказав: "Льошо, вважаю, що ти не можеш бути прем’єр-міністром. І не через запис, а через те, що відбувається. Ти не став командою з людьми, з депутатами, з усіма міністрами", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в оточенні президента України Володимира Зеленського є ті, хто використовує його в корисливих цілях. Він поділив команду гаранта на три типи людей.