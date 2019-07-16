Зеленський зібрався поміняти послів України в світі: названі країни

Президент України Володимир Зеленський має намір замінити послів у Швейцарії, Аргентині, США, на Кіпрі та в інших країнах.

Про це стало відомо LB.ua від джерел у дипломатичних колах, які також вказали на проблему кадрового дефіциту.

"У зв'язку з новим етапом у політичному житті України після виборів Зеленський хоче поміняти послів, насамперед у країнах Великої сімки. Але проблема в тому, що поки немає кандидатур їм на заміну. Тому в нинішньому списку країн Великої сімки немає (крім США). Там є Ватикан, Швейцарія, Аргентина, В'єтнам, Йорданія, Вірменія, Кіпр, ПАР тощо", — повідомив співрозмовник.

Володимир Зеленський Ракурс

Як зазначають джерела, послів, які підпадають під ротацію, повідомлять про це до кінця дня 16 липня.

Список ініціював заступник голови ОПУ Вадим Пристайко. Багато з тих, кого він пропонує відкликати, виконують обов'язки вже не першу каденцію.

Послом України в Швейцарії є Артем Рибченко (призначений у червні 2018 року), в Аргентині — Юрій Дюдін (призначений у вересні 2013 року), у В'єтнамі і за сумісництвом у Камбоджі — Олексій Шовкопляс (призначений у червні 2010 року), в Йорданії — Сергій Пасько (призначений у липні 2010 року), у Вірменії — Петро Литвин (призначений у червні 2018 року), на Кіпрі — Борис Гуменюк (призначений у лютому 2012 року), в ПАР — Тарас Кузьмич (призначений у грудні 2018 року), у США — Валерій Чалий (призначений у липні 2015 року).

Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська працює найдовше — з березня 2007 року.

Як повідомив OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі.

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