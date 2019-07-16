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Зеленський зібрався поміняти послів України в світі: названі країни

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Президент України Володимир Зеленський має намір замінити послів у Швейцарії, Аргентині, США, на Кіпрі та в інших країнах.

Про це стало відомо LB.ua від джерел у дипломатичних колах, які також вказали на проблему кадрового дефіциту.

"У зв'язку з новим етапом у політичному житті України після виборів Зеленський хоче поміняти послів, насамперед у країнах Великої сімки. Але проблема в тому, що поки немає кандидатур їм на заміну. Тому в нинішньому списку країн Великої сімки немає (крім США). Там є Ватикан, Швейцарія, Аргентина, В'єтнам, Йорданія, Вірменія, Кіпр, ПАР тощо", — повідомив співрозмовник.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Ракурс

Як зазначають джерела, послів, які підпадають під ротацію, повідомлять про це до кінця дня 16 липня.

Список ініціював заступник голови ОПУ Вадим Пристайко. Багато з тих, кого він пропонує відкликати, виконують обов'язки вже не першу каденцію.

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Послом України в Швейцарії є Артем Рибченко (призначений у червні 2018 року), в Аргентині — Юрій Дюдін (призначений у вересні 2013 року), у В'єтнамі і за сумісництвом у Камбоджі — Олексій Шовкопляс (призначений у червні 2010 року), в Йорданії — Сергій Пасько (призначений у липні 2010 року), у Вірменії — Петро Литвин (призначений у червні 2018 року), на Кіпрі — Борис Гуменюк (призначений у лютому 2012 року), в ПАР — Тарас Кузьмич (призначений у грудні 2018 року), у США — Валерій Чалий (призначений у липні 2015 року).

Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська працює найдовше — з березня 2007 року.

Як повідомив OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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