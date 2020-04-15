Зеленський зібрався на Закарпаття: місцева влада терміново почала наводити "марафет". Фото
Президент України Володимир Зеленський 16 квітня має намір відвідати з робочим візитом Закарпатську область.
Як передає "Мукачево.нет", вже "кипить" робота в зв'язку з приїздом гаранта.
"Масові прибирання, латання вже вранці на вулицях міста. Мабуть, все закінчиться традиційною обновкою бордюрів і мостів, але це ще не точно", – пишуть журналісти.
У свою чергу, за даними журналіста Віталія Глаголи, Зеленський планував представити генерал-майора Олексія Петрова новим головою Закарпатської ОДА, але "щось не складається".
"Зате поїде на полігон і в Мукачево в 128-ю бригаду ЗСУ. За моєю інформацією, прилітає о 10:30", – додав він.
Як писав OBOZREVATEL, недавно Зеленський вирішив розібратися з владою Миколаївської області, звідки не надходило повідомлень про випадки зараження COVID-19. Після його доручення Міністерству охорони здоров'я мер Миколаєва різко відповів президенту.