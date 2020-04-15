Зеленський зібрався на Закарпаття: місцева влада терміново почала наводити "марафет". Фото

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня має намір відвідати з робочим візитом Закарпатську область.

Як передає "Мукачево.нет", вже "кипить" робота в зв'язку з приїздом гаранта.

"Масові прибирання, латання вже вранці на вулицях міста. Мабуть, все закінчиться традиційною обновкою бордюрів і мостів, але це ще не точно", – пишуть журналісти.

У свою чергу, за даними журналіста Віталія Глаголи, Зеленський планував представити генерал-майора Олексія Петрова новим головою Закарпатської ОДА, але "щось не складається".

"Зате поїде на полігон і в Мукачево в 128-ю бригаду ЗСУ. За моєю інформацією, прилітає о 10:30", – додав він.

На Закарпатті готуються до візиту Зеленського mukachevo.net

На Закарпатті готуються до візиту Зеленського mukachevo.net

На Закарпатті готуються до візиту Зеленського mukachevo.net

На Закарпатті готуються до візиту Зеленського mukachevo.net

На Закарпатті готуються до візиту Зеленського mukachevo.net

Як писав OBOZREVATEL, недавно Зеленський вирішив розібратися з владою Миколаївської області, звідки не надходило повідомлень про випадки зараження COVID-19. Після його доручення Міністерству охорони здоров'я мер Миколаєва різко відповів президенту.