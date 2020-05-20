Зеленський зібрав велику пресконференцію до року президентства: всі подробиці та онлайн-трансляція

У середу, 20 травня 2020 року, в першу річницю своєї інавгурації, президент України Володимир Зеленський зібрав велику пресконференцію, щоб підбити підсумки року на посаді глави держави.

Захід організували в Маріїнському палаці в Києві з огляду на карантинні заходи – впустили мінімум журналістів. Трансляція пресконференції почнеться на офіційних сторінках Зеленського в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Зеленський зібрав велику пресконференцію: дивитися онлайн

08:10 – Фотограф Ян Доброносов опублікував у Facebook відео, на якому показав підготовку до пресконференції Зеленського. За його словами, в Маріїнському парку чергують поліцейські та інші силовики.

Перед будівлею палацу виставили величезний макет зі словом "Зе!". Також для заходу розставляють стільці, імовірно, для журналістів.

Підготовка до пресконференції президента Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша подібна пресконференція Зеленського відбулася 10 жовтня.

Спілкування з журналістами тривало протягом більш як 14 годин, що стало світовим рекордом. Тоді президенту поставили майже 500 питань.