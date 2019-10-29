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30 жовтня • оновлено в 00:48
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"Як страшний діагноз і Apple в гаражі": Зеленський здивував своєю презентацією України

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Президент Володимир Зеленський, виступаючи на інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine, порівняв Україну з американською корпорацією Applе.

Захід відбувся у вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі. Під час своєї промови глава країни натякнув інвесторам, що у них є шанс вкластися в Україну, передає "Апостроф".

"Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або втратили можливість придбати WhatsApp за невелику суму. Україна – це країна можливостей", – сказав президент.

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Він зазначив, що сьогодні ці можливості "стукають у двері", а другого такого шансу не буде. "Тому не пропустіть можливості, будь ласка. "Не проспіть" Україну", – закликав Зеленський.

Віра інвесторів, як додав він, може привести до процвітання країни. "Ми – Apple, що починала свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок", – сказав Зеленський.

Він також назвав виграшні сторони України: сприятливий клімат, вигідне географічне положення, невичерпний сільськогосподарський та індустріальний потенціал, "працьовиті й талановиті люди".

"Усе це – наші відповіді на одне запитання: Why should you invest in Ukraine (чому потрібно інвестувати в Україну)", – заявив президент.

Зеленський додав, що хотів би, щоб історія економічного дива України була написана в підручниках поряд із кейсами Японії, Південної Кореї і Сінгапуру.

Зеленський на форумі

Зеленський на форумі

ДонПресс

Відзначимо, на виступ президента відреагував блогер і політолог Олексій Голобуцький, опублікувавши в Telegram-каналі мем із засновником Applе Стівом Джобсом.

Як писав OBOZREVATEL, на форумі в Маріуполі Володимир Зеленський також запевнив, що Україна в найближчому майбутньому чекає економічний прорив.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Маріуполь
Теги
політика Apple
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Starik Nik
Starik Nik
На жаль, можливості лише для нащадків бланків-бронштейнів...
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