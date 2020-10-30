Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду. Законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду після через його рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Відповідний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави зареєстрований на сайті парламенту (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з документом, Зеленський пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року "нікчемним (що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалено суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Крім того, всіх суддів, які приймали скандальне рішення, пропонується звільнити і почати процес відбору нових суддів.

Президент також запропонував повернення редакції закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, які діяли до рішення КСУ.

Як писав OBOZREVATEL: