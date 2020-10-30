Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду. Законопроєкт
Законопроєкт глави держави зареєстрований на сайті парламенту
У ньому він запропонував визнати рішення КС "нікчемним"
Президент також хоче повернути редакцію закону "Про запобігання корупції"
Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду після через його рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
Відповідний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави зареєстрований на сайті парламенту (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).
Згідно з документом, Зеленський пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року "нікчемним (що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалено суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".
Крім того, всіх суддів, які приймали скандальне рішення, пропонується звільнити і почати процес відбору нових суддів.
Президент також запропонував повернення редакції закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, які діяли до рішення КСУ.
Як писав OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зеленський провів термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини такого рішення, а також пообіцяв, що система електронних декларацій буде працювати.