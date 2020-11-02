Зеленський зажадав від "слуг" розпустити КСУ: ЗМІ отримали доступ до аудіозвернення

Президент України Володимир Зеленський заявив народним депутатам від фракції "Слуга народу", що необхідно прийняти жорстке рішення щодо суддів Конституційного суду.

У розпорядженні LIGA.net виявилося аудіозвернення Зеленського до фракції СН, в якому він закликає нардепів голосувати за законопроєкт щодо КСУ і обіцяє "жорстке перезавантаження всієї системи".

Президент вважає, що рішення КСУ поставили Україну на грань катастрофи. "Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава знову як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування", – заявив він.

Зеленський закликав нардепів зупинити "хаос, який створює Конституційний суд за гроші", інакше буде протистояння на вулицях, яке стане "жорсткою, але справедливою" відповіддю суспільства.

За його словами, президентській команді вдалося "шокувати стару корупційну політику", але вона частково відновила сили. Глава держави попередив нардепів, що їх будуть спокушати грошима і привілеями, "навіть деякі депутати з нашої фракції, на жаль".

На думку Зеленського, для партії настав час показати єдність і готовність битися за себе і свою політику. "Ми ведемо бій не проти Конституційного суду, а за імідж України, за її репутацію, за неповернення до минулого", – вважає він.

Також президент заявив, що за результатами рішення і голосування фракції будуть прийняті глобальні рішення. "Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему. Час розмов закінчився, час вмовлянь і м'якості. Необхідно прийняти жорстке рішення щодо КСУ, обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності", – підкреслив Зеленський.

"Чи готові ми поставити на кін смерть країни? А якщо ні – то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", – завершив він звернення.

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