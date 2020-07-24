Зеленський зажадав від Росії розшифрувати Мінські угоди: Захарова зголосилася "допомогти"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що президент України Володимир Зеленський не розуміє, що написано в тексті Мінських угод і зголосилася "допомогти".

Так Захарова в ефірі YouTube-каналу "Соловйов LIVE" відреагувала на вимогу Зеленського детально розшифрувати всі пункти Мінських угод. Заяву президент зробив в ході робочого візиту в Станицю Луганську.

"Ми хочемо розшифровки кожного пункту "Мінська". Тоді ми будемо бачити – ми в змозі виконати це або не в змозі, як ми це будемо робити, хто буде відповідальним", – сказав Зеленський.

"МЗС РФ готове допомогти Володимиру Зеленському розшифрувати текст Мінських угод. Я вважаю, що, коли людина зізнається в тому, що вона не розуміє, що написано в договорі, ми можемо тільки їй, по-перше, поспівчувати, а по-друге, подякувати за відвертість", – відповіла Захарова.

Крім того, вона заявила, що саме тепер стало зрозуміло, "чому останні роки, вже при Зеленському, все це буксує".

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