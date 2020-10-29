Зеленський зажадав від Конституційного суду "зрозумілих пояснень"

Президент України Володимир Зеленський очікує від суддів Конституційного суду зрозумілих пояснень про причини прийняття останніх спірних резонансних рішень.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, президент зажадав від представників суду виразно пояснити, чим вони керувалися.

"Чому ці рішення, особливо в частині обов'язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, наносять суттєві удари по всій нашій антикорупційній архітектурі країни і ставлять нас у двозначне становище на міжнародній арені. Від чіткої відповіді суддів КС залежить подальший розвиток подій. Чи продовжиться ескалація або криза буде розв'язана швидко та ефективно", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що останні рішення Конституційного суду, м'яко кажучи, дивують.

"Адже це не просто окремі виклики суспільного консенсусу, який склався в частині декларування доходів. Швидше потрібно говорити про те, що Конституційний суд вирішив самостійно переглянути новий суспільний договір у країні, який передбачає нульову терпимість до будь-яких непрозорих форматів у державному управлінні. І повернути нас до старих часів, коли топкорупція домінувала в державі", – підкреслив він.

За словами Подоляка, ніхто не очікував, що Конституційний суд, який повинен бути своєрідним символом непорушності нової системи, "раптом за лічені дні перетвориться на агресивного політичного гравця".

Він підкреслив, що у Зеленського є ціла низка інструментів, які дозволять конфліктну ситуацію повернути в нормальне русло.

"Серед них – спеціальне засідання РНБО, яке цілком може дати належну політико-правову оцінку позиції КС. Із виробленням подальших рекомендацій усім органам виконавчої влади. Більш жорсткий інструмент – спеціальне засідання Верховної Ради, на якому потрібно буде заслухати суддів КС, щоб зрозуміти їхню мотивацію", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони.