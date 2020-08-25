Зеленський заявив, що вірить у закінчення війни на Донбасі до кінця 2020 року

Президент Володимир Зеленський вірить, що війна на Донбасі закінчиться до кінця 2020 року.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Euronews, стверджуючи, що у його попередників не було такого сильного бажання закінчити бойові дії, як у нього.

"Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити і вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску на це питання – ніхто такого не робив", – заявив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав завершення війни на Донбасі головним завданням на наступний рік, до 30-ї річниці Дня Незалежності. Також він висловився про необхідність економічного і геополітичного зростання.

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