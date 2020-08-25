МоваЯзык

Топтеми:

Зеленський заявив, що вірить у закінчення війни на Донбасі до кінця 2020 року

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Політика
2,1 т.
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський. Сайт президента України

Президент Володимир Зеленський вірить, що війна на Донбасі закінчиться до кінця 2020 року.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Euronews, стверджуючи, що у його попередників не було такого сильного бажання закінчити бойові дії, як у нього.

"Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити і вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску на це питання – ніхто такого не робив", – заявив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав завершення війни на Донбасі головним завданням на наступний рік, до 30-ї річниці Дня Незалежності. Також він висловився про необхідність економічного і геополітичного зростання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

УкраїнаОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіВолодимир Зеленський
Поділитися в Facebook
  2. Політика