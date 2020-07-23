Зеленський заявив, що Швейцарія рятує Донбас від гуманітарної катастрофи. Фото

На Донбас прибули 17 вантажівок з гуманітарною допомогою зі Швейцарії, яка спрямована для очищення води в Донецькій області та лікарні у Слов’янську.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом ця країна виділить Україні 1,4 млн франків для забезпечення мешканців Донеччини питною водою. Про це він сказав під час візиту до регіону 23 липня разом із президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаругою, передає пресслужба ОПУ.

"Від імені всієї України вдячний Швейцарії за допомогу. Завдяки їй на Донеччині вдається уникнути гуманітарної катастрофи", – подякував Зеленський.

Допомога Донеччині від Швейцарії (president.gov.ua)

Він зазначив, що у п'ятнадцятьох вантажівках – необхідні хімікати й реагенти. Крім цього, одна з них доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська, а ще одна – апарати для очищення води до Волновахи й Маріуполя.

Допомога Донеччині від Швейцарії (president.gov.ua)

"Ми вітаємо нову швейцарську програму співробітництва з Україною на наступні три роки. Від її загального фінансування на потреби "Води Донбасу" у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків", – цитує президента пресслужба ОПУ.

Допомога Донеччині від Швейцарії (president.gov.ua)

Допомога Донеччині від Швейцарії (president.gov.ua)

Швейцарія виділить 1,4 млн франків для допомоги Донеччині (president.gov.ua)

Як писав OBOZREVATEL, президентка Швейцарії Симонетта Зоммаруга прилетіла в Україну 20 липня з триденним візитом на запрошення глави держави Володимира Зеленського.