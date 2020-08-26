Зеленський заявив, що планує з'їхати з державної дачі в Конча-Заспі

Президент України Володимир Зеленський планує з'їжджати з державної дачі в Конча-Заспі.

Про це він повідомив Telegram-каналу PavlovskyNews в середу, 26 серпня. Журналіст зустрів президента ввечері біля під'їзду його батьків в Кривому Розі.

"Так [планую з'їжджати]. Коли я собі візьму будинок в оренду або куплю, тоді з'їду", – відповів Зеленський.

Відзначимо, раніше в Офісі президента повідомили, що на функціонування державної дачі в Конча-Заспі в поточному році витратять майже 3 мільйони 430 тисяч гривень. Також в ОП розповіли, що будинок, в якому раніше жив український лідер, не підходив з міркувань безпеки.

(Джерело відео: Telegram-канал PavlovskyNews)

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