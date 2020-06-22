Зеленський заявив, що не дозволить створювати Україні скандальний імідж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить створювати країні скандальний імідж спробами втягнути її у внутрішню політику інших країн.

В інтерв'ю The Globe and Mail, опублікованому на сайті Офісу президента, Зеленський розповів, як тільки він став президентом, то відразу заявив, що Україна ніколи не буде вплутуватися в внутрішню політику будь-якої країни.

"Я не знаю, як це було до мене. Дійсно, існували проблеми у відносинах між Україною і США. Але зараз у нас двопалатна підтримка України з боку Сполучених Штатів, відбувається впровадження санкцій, є підтримка двох партій і особисто Президента Дональда Трампа. Це дуже важливо, і я не хочу зруйнувати ці відносини ", – заявив він.

Також він зазначив, що раніше в США ставилися до України як до "скандальної" країні. За словами Зеленського, він має намір виправити це.

"Я знаю, що вони ставилися до нас, як до" скандальної "країні, мені це не подобається, тому що у нас інша країна. Я не дам створювати Україні імідж скандальної країни і не дам можливості втягнути нашу країну в виборчий і будь-який інший політичний процес в США ", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що будь-які спроби похитнути двопартійну підтримку з боку Сполучених штатів Америки грають на користь Кремля.