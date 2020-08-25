Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з главою РФ Володимиром Путіним.

В інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews Зеленський сказав, що в необхідні моменти мав можливість діалогу з президентом Росії, передає ОП на офіційному сайті.

Наприклад, така розмова відбулася перед введенням режиму тиші на Донбасі. Його дотримання протягом місяця, як сказано в повідомленні Офісу президента, демонструє результативність цього діалогу.

"Я не боюся прямого діалогу з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не станемо телефонувати, коли це потрібно, – мирного результату не буде", – сказав глава держави.

Президент на інтерв'ю Euronews. ОП

Зеленський додав, що домовленості, досягнуті лідерами країн "нормандського формату" на зустрічі в Парижі в кінці 2019 року, виконуються, хоча й не так швидко, як хотілося б.

Він зазначив, що вже введено і дотримується режим тиші на Донбасі, досягнуті нові домовленості про ділянки розведення та 20 ділянки розмінування.

"Друга зустріч у "нормандської форматі" говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну", – заявив Зеленський. Він висловив надію, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

"Якщо порівнювати нашу команду і минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я кажу не тільки про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не існує іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримували б усі чотири сторони "нормандського" переговорного формату. Тому він хоче і надалі рухатися цим шляхом до кінця війни на Донбасі.

"Якщо він (переговорний формат, – ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інший план", – розповів президент.

Володимир Зеленський. ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч радників глав держав у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка була призначена на 28 серпня в Парижі, скасована.

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