Влада налаштована рішуче на боротьбу з контрабандою, однак потрібно перетерпіти певний період, в який Україну "штормитиме".

Про це 3 червня на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області заявив президент Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, якийсь час можна пережити без кави, лосося і хамона.

Володимир Зеленський заявив, що контрабандисти будуть "штормити" Україна 2-3 роки president.gov.ua

Глава держави підкреслив, що головою Закарпатської області він поставив офіцера СБУ, людину, яку бояться і обходять стороною місцеві контрабандисти. Він додав, що будь-якого іншого главу ОДА купують або залякують місцеві еліти.

Також Зеленський зазначив, що операція нового голови Закарпатської ОДА з викриття контрабандистів спрацювала. Він уточнив, що в скупченні десятків автомобілів на кордоні було близько п'яти машин "змовників", а всі інші зрозуміли, що нікого не пропускатимуть.

"І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони "штормитимуть" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамона, так переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після посилення перевірок на пункті пропуску "Тиса" водії заблокували рух. Черга на в'їзд в Україну розтягнулася майже на 10 км. У результаті конфлікт вдалося врегулювати.