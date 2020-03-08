Президент України Володимир Зеленський, заявив, що його передвиборча кампанія була "крутішою", ніж у президента США Дональда Трампа.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню The Guardian. За словами Зеленського, передвиборна кампанія американського лідера особисто для нього була прикладом.

"Я просто бачив його політичну кампанію. Це справді був приклад і послання… Методи ж у всіх різні, тому що різна ментальність, різні країни й різні люди. Мені було легко, тому що я відкритий. Я не намагався грати іншу людину. Мені добре залишатися собою й говорити те, що я думаю. Але він справді для мене приклад того, що можна неформатно перемагати формати. От і все. І ми справді дивилися те, що робила команда Трампа", – зазначив президент України.

Зеленський і Трамп

Коментуючи свою заяву про те, що він багато чого навчився у Трампа, Зеленський підкреслив продуманість своєї передвиборчої компанії і заявив, що "ми крутіші".

"Я не знаю його команду. Але я вважаю, що ми крутіші. Тому що ми знайшли нові, цілком нові напрямки у виборчому ключі. З нами ніхто не міг впоратися. Наш план був щоденний. Не було так: завтра ми робимо це, післязавтра – це. Ми так не працювали. Наш план був зовсім інший: кожен день ми б'ємо в іншу сторону. Де нас не чекають", – підсумував Зеленський.

У чому ще зізнався Зеленський The Guardian читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю виданню Зеленський розповів, що розчарований відсутністю особистого запрошення в Білий дім із боку президента США Дональда Трампа.

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