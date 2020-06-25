Зеленський заявив, що "йде у розвідку": про що мова

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Комітету з питань розвідки. На ньому глава держави похвалив професійність українських фахівців цього профілю і заявив, що готовий приєднатися до них.

"Я йду з вами в розвідку, адже один професійний розвідник вартує цілої армії противника", – процитували слова глави держави на сайті президента України.

Також український лідер окреслив Комітету пріоритетні завдання, напрями роботи і шляхи посилення розвідувальних спроможностей держави в умовах протидії гібридним загрозам.

Крім того, президент наголосив на важливій ролі новоствореного Комітету для виконання завдань з координації, керівництва та контролю за діяльністю розвідувальних органів України.

Нагадаємо, що зазначений Комітет був створений указом глави держави № 230/2020 17 червня 2020 року.

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