Зеленський заявив, що готовий приєднатися до санкцій проти РФ через Навального

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

На пресконференції 6 жовтня після завершення саміту Україна-ЄС глава держави пояснив, що такий крок розглядається, але треба вивчити деталі справи, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я ще не бачив деталей цієї справи. Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, і тоді вже Україна буде, я впевнений, приєднуватися до санкцій наших міжнародних партнерів", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".

Організація перевірила висновки, зроблені експертами в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, що російський опозиціонер був отруєний 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми до Німеччини. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.