Зеленський заявив, що готовий приєднатися до санкцій проти РФ через Навального

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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  • Організація із заборони хімічної зброї заявила, що російський опозиціонер був отруєний речовиною з групи "Новачок"

  • При цьому вона не включена у додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї

Зеленський висловив готовність приєднатися до нових санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

На пресконференції 6 жовтня після завершення саміту Україна-ЄС глава держави пояснив, що такий крок розглядається, але треба вивчити деталі справи, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я ще не бачив деталей цієї справи. Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, і тоді вже Україна буде, я впевнений, приєднуватися до санкцій наших міжнародних партнерів", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".

Організація перевірила висновки, зроблені експертами в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, що російський опозиціонер був отруєний 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми до Німеччини. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

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