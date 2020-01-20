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20 січня • оновлено в 20:21
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Зеленський розповів, заради чого готовий пожертвувати рейтингом

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться зниження свого рейтингу в разі ухвалення жорстких, але правильних рішень для створення позитивного інвестиційного клімату країни.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Newsweek. "Народ України вибрав новий порядок із молодою й енергійною командою, яка хоче не тільки змінити Україну, а й зробити її країною, яку ніхто не захоче залишати", – сказав глава держави.

Він наголосив, що зі "своєю чудовою командою" хоче відкрити країну для бізнесу.

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"Врешті-решт, це егоїстична мета: ми хочемо, щоб Україна працювала для нас і для наших дітей. Ми хочемо жити тут, тому нам потрібен гарний інвестиційний клімат.

Я не хочу відправляти гроші в інші країни, тому має бути вигідно жити і працювати в Україні. Це наша головна мета, і в нас попереду п'ять років", – сказав він.

Зеленський додав, що не заперечує проти зниження рейтингів, якщо це відбудеться в результаті правильних рішень.

"За перші 2,5 місяці парламент ухвалив понад 80 законів, в основному спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, які включають деякі дуже складні галузі, такі як земельна реформа, оподаткування та величезний план приватизації", – нагадав він.

Зеленський заявив, що не боїться зниження свого рейтингу

Зеленський заявив, що не боїться зниження свого рейтингу

timesofisrael.com

Раніше OBOZREVATEL опублікував найцікавіше та головне з великого інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке 19 січня з'явилося на сайті видання The Times of Israel.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Інвестиції в Україну
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Інвестиції рейтинг політика
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mikhail mikhail.agayev
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