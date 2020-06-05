Зеленський заявив про прорив Нормандського формату після розмови з Меркель

Юрій Сергієнко Політика 17:44, 5.06.2020 Оновлено: 17:48, 5.06.2020

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Сторони обговорили питання відновлення миру на Донбасі і підсумки візиту української делегації до Німеччини 2 червня, який дасть поштовх Нормандському формату, повідомляється на сайті глави держави.

Володимир Зеленський і Ангела Меркель
Укрінформ

"Співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння української та німецької сторін по ключовим підходам до мирного врегулювання, підкресливши безальтернативність дипломатичного шляху", – сказано в повідомленні.

Зеленський зазначив, що важливим залишається забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окупованих територіях для верифікації утримуваних осіб. Також важливим є доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу.

"Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення. Ефективна імплементація домовленостей, досягнутих в минулому році в Парижі, повинна відкрити шлях до проведення наступного саміту в Берліні", – зазначив український президент.

Зі свого боку Меркель висловила підтримку змін в роботі Тристоронньої контактної групи, які були ініційовані Україною.

Також сторону обговорили питання співпраці країн у протидії пандемії COVID-19 і фінансово-економічних відносин.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter підкреслив, що це була одинадцята бесіда між Зеленським і Меркель за рік.

"Ні з яким іншим главою іноземної держави керівниця уряду Німеччини так часто не спілкувалася", – підкреслив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував наступну зустріч в "нормандському форматі" в 2020 році в Берліні.

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