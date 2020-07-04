Зеленський заявив про пошуки віце-прем'єра з питань промислової політики

Кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра з питань промислової політики і оборонно-промислового комплексу може бути визначена вже через тиждень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу в рамках робочої поїздки в Одеську область, інформує сайт глави держави.

"Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віце-прем'єра з питань промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз вибираємо найкращу кандидатуру", – розповів він.

Зеленський підкреслив, що розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України.

"Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна промисловість, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою і космічною країною", – підкреслив президент.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія. "За" проголосували 286 депутатів.

У період з 14 по 17 липня Рада планує призначити нового главу НБУ. Зараз є два основні кандидати.