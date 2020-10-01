Зеленський заявив про необхідність забезпечити водою всі території України

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) повинна прийняти рішення про екологічну безпеку країни, передбачивши, зокрема, забезпечення громадян питною водою в необхідних обсягах.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. Відповідну заяву Зеленський зробив під час наради про стан і проблеми розвитку водогосподарського комплексу в Рівненській області.

Президент зазначив, що в попередні роки питанню збереження і розвитку водних ресурсів зазвичай не приділяли уваги.

"Ми з вами бачили, що цього року в багатьох областях України сталася посуха: на Херсонщині, Миколаївщині, на Одещині, особливо в бессарабському напрямку, дійсно складні умови", – зазначив Зеленський.

За його словами, зараз напрацьовується допомога фермерам, які постраждали від посухи, за різними напрямками: кредитні програми, страхування врожаїв тощо.

"Ми очікуємо від Ради національної безпеки і оборони рішення щодо питань екологічної безпеки України, одним з питань якої є посилення гарантованого Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах", – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що в проекті держбюджету на наступний рік передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні, перш за все на півдні. Це можливо зробити також за рахунок державних гарантій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фермери Одеської області заявили, що перекриють траси, якщо держава не надасть їм допомогу через посуху. За їхніми словами, несприятливі умови в регіоні тривають другий рік поспіль, однак хоча б якусь підтримку вони не можуть отримати