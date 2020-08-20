Зеленський заявив про можливу зустріч з Путіним та іншими лідерами "нормандії"

Зеленський вважає, що зустріч лідерів "нормандії" відбудеться після переговорів радників.

Тристороння контактна група по Донбасу підтвердила зустріч радників глав держави "нормандського формату".

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 20 серпня заявив, що після неї можна буде чекати продовження зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підтвердили зустріч радників в "нормандському форматі". Це свідчить про те, що після радників будемо чекати продовження зустрічі лідерів "нормандії"", – зазначив глава держави.

Також Зеленський заявив, що він задоволений результатами роботи ТКГ під керівництвом Леоніда Кравчука.

Президент пояснив, що вже місяць на Донбасі немає поранених і загиблих, що є величезним досягненням.

Глава держави додав, що завдяки роботі в ТКГ діалог сторін відновився.

Крім того, Зеленський розповів, що в зоні конфлікту розміновано вже 20 ділянок.

Ще однією позитивнию зміною він виділив передачу списків на обмін полоненими з ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч радників зовнішньополітичних відомств в рамках "нормандського формату" може відбутися 28 серпня. Участь в цьому засіданні від української сторони візьме голова Офісу президента Андрій Єрмак. А з боку РФ – заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Нагадаємо, що на засіданні ТКГ 19 серпня вдалося досягти прогресу з питання обміну полоненими з ОРДЛО.

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