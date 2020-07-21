Зеленський заявив про готовність Росії до "нормандської зустрічі" в Берліні: у Кремлі відповіли

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Росії дати зустрічі в "нормандському форматі" найближчим часом. За його словами, підтвердження з німецької та французької сторін уже є.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаруга, передає "РБК-Україна". Водночас у Кремлі стверджують, що нібито для саміту "нормандської четвірки" поки немає необхідної підстави.

"Є узгодження про те, що Російська Федерація не проти зустрітися. Думаю, всі розуміють, як для нас важливо зустрічатися в цьому форматі. Тому ми найближчим часом чекаємо дату зустрічі в "нормандському форматі", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українська сторона не припиняє працювати в мінському форматі. Президент стверджує, що Україна також очікує припинення вогню на Донбасі вже в середу, 22 липня.

"Через пандемію COVID-19 ми розуміли, що не буде можливості зустрічатися і переформатували наші зустрічі на формат відео... Я чекаю того, щоб завтра було рішення про припинення вогню, що дуже важливо для України. Щоб зберегти життя наших людей", – заявив глава держави.

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо майбутньої "нормандської зустрічі" в Берліні й сказав, що в Кремлі поки не бачать підстав для її проведення.

"Поки для цього немає необхідної підстави", – цитує слова Пєскова "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією знову розгорівся скандал через Мінські домовленості. Заяву віцепрем'єра України Олексія Резнікова про те, що угоди застаріли й мають бути замінені, сприйняли в Кремлі в багнети.