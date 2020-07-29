Зеленський заявив про головну роль Росії у перемир'ї на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на Донбасі – це головна умова закінчення війни. Україна робить для цього все необхідне, втім кінцевий результат залежатиме від Росії.

Таку позицію глава держави висловив під час пресбрифінгу після відвідування лікарні "Охматдит". Президент наголосив, що, за його переконанням, Україні вдалося домогтися перемир'я із терористами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується припинення вогню. Це головний пункт в Мінському процесі, якщо ми хочемо припинити війну і повернути наші території і людей. Бо без припинення вогню нічого не буде. Чи можемо ми сказати, що ми домовились про припинення вогню? Так. Чи можемо сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні. Вони є. Тому що це 400 з чимось кілометрів контактної лінії. І проконтролювати все дуже складно", – сказав Зеленський.

Також він запевнив, що українські воїни у разі серйозних атак окупантів всупереч домовленостям будуть давати їм потужну відсіч.

"Скоординувати все це дуже складно. Ми будемо робити все, щоби зберегти перемир'я. Сьогодні ми це бачимо, що ми це виконуємо 100%. Що стосується тієї сторони, все залежить від Російської Федерації, чи зможуть вони все контролювати, чи зможуть дотримуватися домовленостей. Ми побачимо, якщо та сторона хоче припинення війни, про що вони постійно кажуть, – і все", – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше в ОПУ зазначили, що обстріли позицій ЗСУ з боку терористів на Донбасі після оголошення перемир'я зумовлені "автономністю" незаконних збройних формувань та невмінням бойовиків контролювати емоції.

Як писав OBOZREVATEL: