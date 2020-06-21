Зеленський захотів безвізу з Канадою та озвучив позицію Трюдо

Україна і Канада нарощують економічні і політичні зв'язки, і лібералізація візового режиму між країнами стала б важливим кроком щодо посилення відносин.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає пресслужба ОПУ. Президент зазначив, що українців і канадців об'єднують давні історичні відносини.

"Наші люди повинні відчувати себе однаково вільно, просто, відкрито – як канадці в Україні, так і українці в Канаді. Тому ми говоримо про лібералізацію. Мені здається, що Джастін [прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо] підтримує цей напрямок, і вже хочеться крок за кроком наблизити цей момент", – сказав президент.

Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України

Зеленський заявив, що економічні відносини між країнами розвиваються в реальних кроках, а не на словах. Він розповів, що канадська компанія Black Iron незабаром повинна інвестувати в гірничо-збагачувальний комбінат в Кривому Розі 1,1 мільярда доларів. За його словами, ця проблема "зависла" протягом 10 років, але зараз це питання майже вирішене.

Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України

Як писав OBOZREVATEL , раніше Зеленський заявив, що Україні необхідно повноцінне вступ до Європейського Союзу, оскільки просто партнерства і діалогу з ЄС Києву мало.