Зеленський заявив про допомогу Франції в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський домовився зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном про залучення Франції до розшифрування "чорних скриньок" збитого літака МАУ в Ірані.

Про угоду глава держави написав у своєму Twitter. Він подякував Макрону за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні трагедії.

"Швидке встановлення істини стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів", – написав Зеленський.

Макрон і Зеленський поспілкувалися по телефону щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

Водночас на сайті глави держави додали, що розмова президентів відбулася в телефонному режимі.

"Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифрування "чорних скриньок" збитого літака", – йдеться в повідомленні.

Макрон зі свого боку пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині. За його словами, Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації).

Крім цього, під час розмови лідери двох країн обговорили подальші кроки з виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі. Зеленський поінформував президента Франції про актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі й було вирішено продовжити двосторонній діалог.

Також зазначається, що сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна – Франція – Німеччина.

Вдячний @EmmanuelMacron за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні авіакатастрофи в Ірані. Швидке встановлення істини стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 января 2020 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує у Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!