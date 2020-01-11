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11 січня • оновлено в 15:31
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Зеленський заявив про допомогу Франції в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

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Президент України Володимир Зеленський домовився зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном про залучення Франції до розшифрування "чорних скриньок" збитого літака МАУ в Ірані.

Про угоду глава держави написав у своєму Twitter. Він подякував Макрону за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні трагедії.

"Швидке встановлення істини стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів", – написав Зеленський.

Макрон і Зеленський поспілкувалися по телефону щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

Макрон і Зеленський поспілкувалися по телефону щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

Водночас на сайті глави держави додали, що розмова президентів відбулася в телефонному режимі.

"Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифрування "чорних скриньок" збитого літака", – йдеться в повідомленні.

Макрон зі свого боку пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині. За його словами, Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації).

Крім цього, під час розмови лідери двох країн обговорили подальші кроки з виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі. Зеленський поінформував президента Франції про актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі й було вирішено продовжити двосторонній діалог.

Також зазначається, що сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна – Франція – Німеччина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський Еммануель Макрон
Місце
Україна
Теги
Авіакатастрофа МАУ розслідування
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Тут можно сказать, что Иран честная страна,и как не хают мусульман-они мужчины.Признали честно свою вину ,извинились,согласны выплатить компенсацию, расходы и наказать виновных.Случайностей в нашей жизни много и все бывает.Жизни не вернуть,погибших не воскресить, людей жалко. Понадобилось всего 3дня,чтоб во всем разобраться.Теперь противовес.Украина.Сбили с у ки ,два самолёта, голову в песок,я не я ,и хата не моя.В 2001 выплатили по 200 000 компенсации жертвам,поувольняли министров,которе было признали вину и отказались юридически признавать вину и оплачивать потерю лайнера.С к от ы.В 2014 вообще спихнүли сначала на ополчение, потом на Россию,потом опять на ополчение..В общем дважды с к о т ы. Жалкая,трусливая страна с жалкими,трусливыми людишками,сжирающими под угрозой свой флаг и зовущие мамку,ҡогда почуят запах мочи
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет. А все потому, что есть в российских комплексах ПВО такая кнопка «Ошибочный пуск».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Поярков назвал наступлением на свободу слова проверку Нацсоветом по ТВ канала «Прямой» после того, как он обозвал Зеленского «маленьким, сцик…вым чмо». -Нет, свобода слова - это когда психиатры в прямом эфире констатируют диагноз самого Пояркова.
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