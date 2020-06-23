Зеленський затвердив склад Нацради реформ: хто працюватиме із Саакашвілі

Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ, главою виконкому якої є Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку очолює він сам, а головою її виконавчого комітету не так давно призначили експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі.

Відповідний указ №245/2020 глава держави підписав 23 червня. Документ, який набирає чинності з дня його опублікування, оприлюднений на сайті президента.

Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ (president.gov.ua)

Указом, зокрема, визначено перелік членів Нацради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань.

Так, до нього увійшли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрем'єри Михайло Федоров, Ольга Стефанішина та Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

До Нацради реформ увійшли прем’єр і голова ОП (president.gov.ua)

Водночас за згодою у роботі Нацради можуть брати участь – голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі та його заступник Олександр Ольшанський, представник Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, представник Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, представник "Спілки українських підприємців" В'ячеслав Климов, представник громадської спілки "СЕО Клуб" Лана Сінічкіна.

Новий склад Нацради реформ (president.gov.ua)

Крім цього, для розгляду окремих питань на Національній раді реформ запрошуватимуть міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та інших членів Кабміну, і знову ж таки за згодою – голів комітетів Верховної Ради, а також заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, главу Національного банку Якова Смолія.

Голова ВРУ може брати участь у роботі Нацради реформ за згодою (president.gov.ua)

Для розгляду окремих питань на Нацраді реформ запрошуватимуть міністрів (president.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі оголосив конкурс на посади членів Національної ради реформ через Facebook.