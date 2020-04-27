Зеленський зателефонував Макрону: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Франції Еммануелем Макроном. де обговорили ситуацію у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Лідери країн погодилися з необхідністю тісної координації зусиль для подолання наслідків пандемії та відновлення економічної активності, передає пресслужба ОПУ.

"Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. У межах програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки "Мрія" та "Руслан" залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції", – додав Зеленський.

Зеленський та Макрон

Також Зеленський поінформував Макрона про перебіг переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо започаткування нової програми співпраці з Україною.

"Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ", – наголосив він.

Окремо сторони обговорили ситуацію на сході України та стану реалізації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі. Макрон привітав взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня цього року, у межах якого в Україну повернулося 20 осіб.

Крім цього, Зеленський нагадав Макрону про запрошення відвідати Україну після закінчення пандемії. Лідер французів підтвердив свій намір відвідати нашу країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відбулася телефонна розмова між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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