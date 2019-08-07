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Зеленський зателефонував Макрону через Путіна: подробиці

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 серпня, провів телефонну розмову із главою Франції Еммануелем Макроном через зрив терористами "Л/ДНР" перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що український лідер поінформував свого французького колегу про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу. Зеленський зазначив, що це вже не перший обстріл із боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, розпочатого українською стороною.

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Зеленський зателефонував Макрону

Зеленський зателефонував Макрону

Крім того, Зеленський розповів про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої закликав останнього до виконання зобов'язань із припинення вогню, повернення моряків та інших полонених.

Президент України закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження подальших кроків, спрямованих на остаточне вирішення конфлікту.

Макрон висловив повну підтримку ініціатив України і погодився з необхідністю проведення зустрічі на вищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників всіх чотирьох сторін.

Він додав, що зв'яжеться з Путіним і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

Макрон, Путін і Меркель

Макрон, Путін і Меркель

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Зеленський вранці у середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з Путіним.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Еммануель Макрон
Місце
Україна
Теги
Донбас нормандський формат
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Счета за международные разговоры клоуна окончательно разорят Украину.
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CARGO 100
CARGO 100
"... позвонил Макрону из-за Путина"? Мама, мама! У меня Светка с соседнего подъезда машинку в песочнице забрала !!!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Он бы ещё в Монголию позвонил.Донецк вот ключ к миру, с кем воюешь с тем и договаривайся о мире
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