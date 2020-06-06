Зеленський заступився за голову МОЗ через закупівлю костюмів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що міністр охорони здоров'я не міг закупити захисні костюми для медиків за завищеною ціною.

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Під час спілкування з журналістами в резиденції "Залісся" 6 червня глава держави заявив, що у нього немає зауважень до роботи Максима Степанова, повідомляє "Українська правда".

За словами Зеленського, він не знає, "що там купив" міністр.

"Я впевнений, що ми можемо про це поговорити. Тільки давайте побачимо тоді якість виробника та інше. Степанов не міг цього зробити", – сказав президент.

Також він додав, що ситуація з коронавірусом поки не дає Степанову можливості взятися за структурні зміни у відомстві.

"Зауваження поки не маю" - Зеленський у Заліссі на зустріч з журналістамі про міністра МОЗ Степанова pic.twitter.com/Du5xE4u5xV - Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Нагадаємо, що народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устинова звинуватила МОЗ у тому, що відомство закупило одноразові захисні костюми для медиків за ціною 488 грн. За її даними, українські виробники поставляють костюми дешевше – по 245 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов спростував звинувачення Устинової про нібито підробку документів МОЗ.

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